В Италии испугались санкций по «Северному потоку-2»

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил надежду, что необходимость вводить санкции по газопроводу «Северный поток-2» не появится, поскольку эти меры повлекут за собой серьезные последствия, сообщает ТАСС.

Выступая в Сенате, Драги выразил обеспокоенность возможными мерами по «Северному потоку-2». Если газопровод станет частью аппарата санкций, и это станет неизбежным, то это «значительно отразится на ценах на газ», — подчеркнул он.

Политик добавил, что геополитический фактор формирует стоимость газа. «"Северный поток-2" есть и может стать инструментом ведения переговоров в политике между ЕС и Россией», — испугался итальянский премьер.

Ранее в Германии санкции против «Северного потока-2» назвали не имеющими смысла. Однако кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что пока газопровод «не может быть сертифицирован».