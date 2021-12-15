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В Италии испугались санкций по «Северному потоку-2»

Премьер Италии Драги: санкции по газопроводу «Северный поток-2» отразятся на ценах на газ
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил надежду, что необходимость вводить санкции по газопроводу «Северный поток-2» не появится, поскольку эти меры повлекут за собой серьезные последствия, сообщает ТАСС.

Выступая в Сенате, Драги выразил обеспокоенность возможными мерами по «Северному потоку-2». Если газопровод станет частью аппарата санкций, и это станет неизбежным, то это «значительно отразится на ценах на газ», — подчеркнул он.

Политик добавил, что геополитический фактор формирует стоимость газа. «"Северный поток-2" есть и может стать инструментом ведения переговоров в политике между ЕС и Россией», — испугался итальянский премьер.

Ранее в Германии санкции против «Северного потока-2» назвали не имеющими смысла. Однако кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что пока газопровод «не может быть сертифицирован».

Марина Совина
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