Суд пересмотрит дело «лимонадного отравителя»

Мосгорсуд передаст дело Мурата Сабанова, который угощал прохожих отравленной газировкой и грабил их в центре Москвы, на новое рассмотрение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил отменить приговор, по которому «лимонадному отравителю» назначили 16 лет колонии строго режима. Дело отправят в тот же суд, но рассмотрят иным составом.

Сабанов останется под стражей до 15 марта 2022 года.

20 мая отравителю вынесли приговор. Его признали виновным в пяти преступлениях: разбое, разбое в особо крупном размере, краже, мошенничестве с использованием платежных карт и похищении документов.

Также с Сабанова хотели взыскать около 1,85 миллиона рублей в пользу гражданских исков потерпевших.

Следствие и суд установили, что с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия. Таким образом он усыпил около 30 человек.

Сабанов похищал личные вещи и деньги жертв. Общая стоимость украденного превысила миллион рублей.

Мошенник искал жертв в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер».