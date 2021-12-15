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Спорт

Американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены

Баскетболистка Кэндис Паркер о беременности своей жены Анны Петраковой: не могу дождаться

Фото: @candaceparker

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Кэндис Паркер в Instagram раскрыла беременность своей жены русской баскетболистки Анны Петраковой.

Паркер поздравила Петракову с годовщиной свадьбы и добавила, что сейчас они ждут ребенка. «Мы всегда мечтали о прибавлении в нашей семье», — написала спортсменка. Она подчеркнула, что рада тому, что ее дочь Лайла станет старшей сестрой.

«Ты даже не представляешь, насколько ты красива! Светясь, понимая, что я должна любить, целовать и говорить с твоим животом, не могу дождаться, чтобы начать эту следующую главу в нашей совместной жизни!» — добавила спортсменка.

Паркер выигрывала Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. Кроме того, на ее счету две победы в женской Национальной баскетбольной ассоциации (2016, 2021). Петракова — четырехкратная чемпионка России с екатеринбургским УГМК (2013, 2014, 2016, 2017), победительница Евролиги-2013 и обладательница Кубка Европы ФИБА 2012 года. Пара состоит в браке с 2019 года.

Андрей Стрельцов
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