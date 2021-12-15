На Чукотке из-за сильной пурги отменили школьные занятия

Из-за сильной пурги на Чукотке отменили несколько рейсов и школьные занятия в селах Сиреники и Рыркайпий, а также в городе Анадырь и поселке Угольные Копи. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копнин 15 декабря сообщил на своей странице в Instagram.

Региональное управление МЧС предупредило, что порывы ветра на побережье Берингова моря достигают 34 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться до 21:00 местного времени 16 декабря.

Кадры снежной пурги, накрывшей Анадырь, публикуют очевидцы в соцсетях.

Ранее синоптики предупредили жителей Красноярского края об экстремальных морозах. Сообщалось, что местами в регионе температура может опуститься до минус 50-55 градусов.