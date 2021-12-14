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Синоптики предупредили жителей Красноярского края о морозах до 55 градусов

МЧС: в Красноярском крае прогнозируется мороз до минус 50-55 градусов и сильный ветер

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Синоптики предупредили жителей Красноярского края о сильных морозах. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Так, в Эвенкийском муниципальном районе прогнозируется экстремальный холод: температура может опуститься до минус 50−55 градусов. На севере центральных районов ночью столбики термометров опустятся до минус 35-40 градусов.

Кроме того, 15 декабря на юге Таймыра будет дуть сильный южный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, уточняет МЧС. Также прогнозируется метель. На дорогах сохраняется гололедица, а в горных районах Красноярского края с 14 по 17 декабря есть опасность схода лавины.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Москве в ночь на 14 декабря стал сильнейшим в этот день за последние 28 лет.

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Евгения Куликова
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