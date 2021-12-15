Богачи договорились раздать почти 50 миллиардов долларов

Состоятельные люди планеты, среди которых 11 миллиардеров, присоединились к инициативе «Клятва дарения» (Giving Pledge). 14 человек договорились раздать большую часть своего капитала, который оценивается суммарно почти в 50 миллиардов долларов (около 48,1 миллиарда). Об этом говорится на сайте проекта.

Среди богачей — основатель сервиса для дизайна Canva Мелани Перкинс и Клифф Обрехт (их капитал оценивается в 13 миллиардов рублей), сооснователь Pinterest Бен Зильберман, глава сервиса по доставке еды DoorDash Тони Сюй и миллиардер Джаред Айзекман.

Всего к инициативе присоединился 231 участник из 28 стран мира. «Я всегда считал, что если вы в состоянии помочь кому-то, вы должны это сделать», — отметил Билл Гейтс, который инициировал это движение.

В соответствии с идеей «клятвы», присоединившиеся к проекту богатейшие люди Земли должны пожертвовать не меньше половины своего состояния — при жизни или в качестве завещания. Ранее стало известно, что бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи собирается направить не менее половины своего 37-миллиардного состояния, доставшегося ей после развода, на благотворительность в рамках «Клятвы дарения».