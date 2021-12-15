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На Украине облили красной краской памятник Бандере

Полиция Тернополя разыскивает облившего краской памятник Бандере украинца

Памятник украинскому политику, лидеру Организации украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в России) Степану Бандере облили красной краской. Инцидент произошел в городе Тернополь на Западной Украине. Видео инцидента опубликовала полиция в Facebook.

Неизвестный мужчина облил краской статую Бандеры, расположенную на улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Пятна на монументе обнаружили украинские полицейские, после чего они вызвали оперативно-следственную группу. Полицейские сыщики приступили к расследованию дела.

Судя по видео, обливший статую использовал пакеты с краской, которыми ему удалось попасть по фигуре известного украинца XX века. Сообщников у него не было. Полицейские обратились к жителям города с просьбой сообщить, если им известно что-либо о произошедшем. Если мужчину поймают, ему предъявят обвинения по статье 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», максимальное наказание по ней — пять лет ограничения свободы.

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23 ноября

«Пострадавший» Бандера — организатор вооруженного украинского подполья, отстаивавшего независимость страны. Бандера сотрудничал с руководством Третьего рейха, а члены ОУН неоднократно устраивали массовые убийства гражданских лиц. Бандера прославлен украинским государством в качестве национального героя. Бывший президент страны Виктор Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

Зимой 2021 года аналогичный инцидент случился во Львове — тогда о нападении на монумент сообщили прохожие.

Дмитрий Настасьев
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