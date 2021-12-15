На ударившего полицейского при побеге россиянина завели уголовное дело

В Хабаровском крае в отношении россиянина, ударившего полицейского, завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 декабря мужчина был задержан при попытки украсть продукты из супермаркета. Полицейские доставили его в отдел, откуда он попытался сбежать. Его попытку пытался пресечь оперативный дежурный, которого злоумышленник ударил по лицу. Побег не удался, и россиянин был задержан. Следователи допросили свидетелей произошедшего инцидента. В настоящее время против россиянина ведется сбор доказательств.

Ранее в декабре сообщалось, что в Воронеже россиянин, ударивший полицейского в глаз отверткой, получил 17 лет колонии строгого режима.