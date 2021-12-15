Задержан собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга

Собственник холдинга СДС («Сибирский деловой союз»), владеющего шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, Михаил Федяев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Федяев задержан ночью», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что бизнесмен находится в изоляторе временного содержания.

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что с Федяевым проводятся следственные действия. По его словам, также был задержан генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию.