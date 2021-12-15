В Госдуме сочли несправедливым решение Германии о высылке российских дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел несправедливым решение Германии об объявлении персонами нон грата и высылке из страны двух российских дипломатов. По его словам, такой шаг осложнит отношения Москвы и Берлина, передает РИА Новости.

«Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина», — подчеркнул депутат.

Слуцкий также указал на пробелы в доказательной базе при вынесении приговора по делу. Он добавил, что процесс был политически мотивированным, это позволяет усомниться в объективности вердикта.

Парламентарий посетовал, что взаимодействие с новым кабмином Германии начинается с подобных шагов, и заключил, что ответ Москвы будет адекватным и симметричным.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время сделает официальное заявление в связи с решением МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их.

МИД ФРГ принял решение на фоне обвинительного приговора, вынесенного гражданину России за убийство Зелимхана Хангошвили. В Германии считают, что россиянин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в Берлине 23 августа 2019 года. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

