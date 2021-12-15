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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии

Мария Захарова: недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия в ближайшее время сделает официальное заявление в связи с решением МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала действия Берлина в отношении российской дипмиссии.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт», — заявил Захарова.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ведомство был вызван российский посол. По информации ТАСС официально персонами нон грата россиян пока не объявляли.

МИД германии принял решение на фоне обвинительного приговора, вынесенного гражданину России за убийство Зелимхана Хангошвили. В Германии считают, что россиянин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в Берлине 23 августа 2019 года. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

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Анжелика Бережная
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