Запугивание агрессией России — традиционный стиль американской политики, так как США и западным государствам необходим образ врага, который поможет переместить фокус внимания их граждан с внутренних сложностей. Такую цель статьи The National Interest (NI) о гипотетическом захвате Россией Днепра при столкновении с Украиной назвал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Как отметил Белик, Соединенные Штаты «бегут впереди паровоза». РФ не собирается нападать на Украину, однако ей уже дают три дня на захват, добавил депутат. Он отметил, что наша страна является миролюбивым государством, которое не будет инициировать конфликты, тем более на пустом месте.

Вместе с тем оппонентам необходимо помнить, что Россия всегда может достойно ответить на вызовы и защитить себя, заключил член комитета Госдумы.

Ранее экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The National Interest сообщили, что Россия в случае начала столкновения с Украиной выйдет к Днепру в течение трех-четырех дней.