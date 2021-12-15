Младенец из России пострадал во время семейного отдыха в Таиланде

Во время семейного отдыха россиян в Таиланде на их 11-месячную дочь упала тяжелая столешница, повредив девочке череп. Информацию об этом разместило Facebook-сообщество «Паттайя от А до Я», которое объединяет отечественных туристов, отдыхающих в азиатской стране.

Сообщалось, что инцидент произошел в субботу, 11 декабря. Семейная пара из Казани с 11-месячной дочерью, которые проводили отпуск в Паттайе, приехали в Бангкок и разместились в отеле — на следующий день туристам предстояло возвращение в Россию. В номере девочка ухватилась за ножки стола, которые оказались подломленными. В результате массивная мраморная плита упала на ребенка, прижав его к полу. Отмечается, что приподнять мебель и вызволить пострадавшего младенца удалось только отцу.

Девочку экстренно доставили в больницу — из-за тяжелейшей черепно-мозговой травмы, переломов и отеков врачи приняли решение погрузить ребенка в искусственную кому. Отмечается, что младенцу предстоит серьезная операция и дальнейшее дорогостоящее лечение. Родители уже заплатили клинике депозит в размере 100 тысяч батт (около 221 тысячи рублей).

По словам путешественников, российское консульство в Таиланде обещало оказать содействие в этой ситуации. В настоящее время родители девочки решают вопрос с оплатой лечения и дальнейшей транспортировкой дочери на родину.

Ранее в ноябре американская туристка вместе с двухлетней дочерью по неосторожности упали с 30-метрового популярного водопада Малтнома в штате Орегон и выжили благодаря помощи незнакомого мужчины. Так, на мосту девочка поскользнулась и потеряла равновесие — мать попыталась удержать ребенка, однако упала вместе с ним в воду.