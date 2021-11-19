Туристка попыталась удержать дочь и упала с ней с 30-метрового водопада

Незнакомец спас мать с ребенком, которые упали с 30-метровой высоты на водопаде в США

Американская туристка вместе с двухлетней дочерью по неосторожности упали с 30-метрового водопада и выжили благодаря помощи незнакомого мужчины. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября, в США на одном из самых популярных туристических мест штата Орегон — двухкаскадном водопаде Малтнома. Американка с двухлетней дочерью прогуливались по тропе, которая шла над достопримечательностью. На мосту девочка поскользнулась и потеряла равновесие — мать попыталась удержать ребенка, однако упала вместе с ним с высоты около 30 метров в воду.

В это время другой турист, 33-летний Шейн Раунди (Shane Roundy), стоял на нижней площадке водопада и ждал свою дочь, которая отошла в туалет. Мужчина услышал крики и собравшуюся у ограждений толпу людей. Когда американец узнал о том, что в воду упали два человека, он незамедлительно перепрыгнул через перила в воду, пролетев таким образом около 5,5 метра вниз.

Раунди доплыл до двухлетней девочки и передал ее в руки другим туристам, которые в свою очередь сняли с себя сухую одежду и согревали ребенка до приезда спасателей. После мужчина вернулся и попытался вытащить из воды раненую женщину, однако она попросила обезопасить дочь. Позже американке на помощь пришли сотрудники чрезвычайной службы.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение — отмечается, что полученные травмы не угрожают жизни матери и ребенка.

В августе 71-летняя туристка поскользнулась у края обрыва и разбилась насмерть на глазах семьи. Несчастный случай произошел в провинции Артвин в Турции, на северо-востоке страны, момент падения попал на видео.