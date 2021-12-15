Вяльбе рассказала об огромной проблеме сборной России по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о глобальной проблеме, с которой уже много лет сталкивается национальная команда. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У нас огромная проблема — нет ни одной базы, ни федеральной, ни региональной, на высокогорье и среднегорье — на уровне 1700 метров», — заявила Вяльбе. Она отметила, что в советское время были прекрасные тренировочные базы, но они остались в бывших республиках. Вяльбе добавила, что за 11 лет ее руководства федерацией сменилось уже три министра спорта, но проблема так и не решилась.

Глава ФЛГР отметила, что уже сейчас важно задуматься об Олимпийских играх-2026 в Италии. По словам специалиста, готовясь на равнине, сборная не сможет хорошо выступить на высокогорной трассе. «Нам ставят в укор, что мы часто находимся на сборах за пределами России, но, к сожалению, у нас нет другого выхода», — поделилась Вяльбе.

В марте Вяльбе сказала, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать соперников.