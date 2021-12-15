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Семья обварившегося насмерть в камере россиянина получит два миллиона рублей

В Калининграде семья обварившегося насмерть задержанного отсудила два миллиона рублей

Кадр из видео телеканала «Каскад»

Центральный районный суд Калининграда постановил выплатить родителям, вдове и дочери обварившегося насмерть в камере футболиста Ивана Вшивкова по 500 тысяч рублей. Сумму в два миллиона рублей семье погибшего выплатит Министерство финансов России. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 20 октябре 2019 года 36-летнего жителя Калининграда Ивана Вшикова доставили в отдел полиции по подозрению в мелком хулиганстве. В камере мужчина умышленно повредил батарею, после чего получил тяжелые ожоги тела и на следующий день умер в больнице. По версии суда, полицейские знали, что из сломанной Вшивковым батареи идет кипяток, но полчаса не выпускали его из камеры.

29 января 2021 года сообщалось, что в Калининграде осудили полицейских, из-за халатности которых погиб Вшивков. Экс-сотрудников отдела полиции Николая Плебуха и Александра Иванова приговорили к 2,5 и 2 годам лишения свободы соответственно. Свою вину в смерти задержанного они не признали.

Перед гибелью Вшивков попал на видео, снятое одним из полицейских. На кадрах пострадавший говорит, что его задержали незаконно.

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Елизавета Новикова
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