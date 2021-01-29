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Полицейских посадили за обварившегося в кипятке насмерть россиянина

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Калининграде суд вынес приговор двоим полицейским, из-за халатности которых погиб задержанный Иван Вшиков, обварившись насмерть кипятком в камере. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Бывших сотрудников отдела полиции Николая Плебуха и Александра Иванова приговорили к 2,5 и 2 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда

Суд переквалифицировал обвинение экс-полицейским со статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий на статью о халатности.

14 января прокурор запросил для обвиняемых 6 лет и 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Плебух и Иванов не признали вину в смерти задержанного.

В октябре 2019 года 36-летнего жителя Калининграда Ивана Вшикова доставили в отдел полиции по подозрению в мелком хулиганстве. В камере он умышленно повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Мужчина получил тяжелые ожоги тела и умер в больнице.

По данным следствия, отсутствие должного контроля со стороны полицейских привело к тому, что Вшиков погиб.

В региональном управлении МВД признали серьезные дисциплинарные нарушения в действиях двух сотрудников дежурной части и уволили их. Еще семеро полицейских были предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

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