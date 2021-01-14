Прокурор назвал срок полицейским за обварившегося в кипятке россиянина

Прокурор назвал срок для двух полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий, в результате которого погиб 36-летний житель Калининградской области Иван Вшиков. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

В ходе прений в Московском районном суде Калининграда поддерживающий государственное обвинение прокурор попросил приговорить бывших сотрудников ОВД Николая Плебуха и Александра Иванова к 6 и 5 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

Подсудимые не признают вину в смерти Вшикова, обварившегося в кипятке.

В октябре 2019 года его доставили в отдел полиции по подозрению в мелком хулиганстве. В камере он умышленно повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Мужчина получил тяжелые ожоги тела и умер в больнице.

По данным следствия, отсутствие должного контроля со стороны полицейских привело к тому, что Вшиков погиб.

В региональном управлении МВД признали серьезные дисциплинарные нарушения в действиях двух сотрудников дежурной части и уволили их. Еще семеро полицейских были предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.