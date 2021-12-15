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Россиян обязали эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей

ГД приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Госдума приняла закон, согласно которому россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей, сообщает в среду, 15 декабря, РИА Новости.

Законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе ЧС дополнительными полномочиями по принятию решения о проведении эвакуации.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что законом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Эвакуационные мероприятия возможны, по его словам, только в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Проведение эвакуационных мероприятий не всегда обязательно, добавил Пискарев.

Пока же эвакуация граждан проводится путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения — общежития, гостиницы, санатории.

Сделать обязательной эвакуацию населения МЧС России предлагало еще в 2019 году. Подчеркивалось, что такая мера необходима в зонах паводков.

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Анна Щербакова
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