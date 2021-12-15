В Роспотребнадзоре дали оценку одновременному заражению двумя штаммами COVID-19

Одновременное заражение дельта-штаммом коронавируса и омикроном допустимо, заявил эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов, оценивая возможные риски инфицирования, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что два вируса вполне могут одновременно существовать в человеческом организме.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил ранее, что привитые пациенты болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Из числа вакцинированных заболевают лишь 3,9 процента, а в стационары попадают не более 1,7 процента, уточнил министр.

По словам Мурашко, в октябре до появления омикрон-штамма среди привитых от коронавируса россиян заболевали только два процента.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в стране появилась тест-система для выявления омикрона. Кроме того, она уточнила, что 11 из 16 заразившихся новой разновидностью COVID-19 россиян были вакцинированы.