«Аэрофлот» начал предновогоднюю распродажу билетов за полцены

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в преддверии Нового года начала распродажу авиабилетов по внутренним направлениям за полцены. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Акция продлится до 23:59 17 декабря, купить билеты можно с вылетами в период с 13 января по 31 мая 2022 года. Отмечается, что в распродаже участвуют проездные документы эконом-класса по тарифам «Лайт» и «Оптиум».

Приобрести билеты со скидкой в 50 процентов можно по следующим направлениям: Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург за четыре тысячи рублей, Москва — Сочи за пять тысяч рублей, Москва — Мурманск и Москва — Екатеринбург за шесть тысяч рублей.

Улететь из Владивостока в Южно-Сахалинск можно за восемь тысяч рублей, из Санкт-Петербурга в Новосибирск — за 8,6 тысячи. Билеты из Москвы в Горно-Алтайск обойдутся в девять тысяч рублей, из Санкт-Петербурга в Иркутск — 11 тысяч.

Кроме того, в рамках акции из разных городов предлагается отправиться в Пензу, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, Абакан, Пермь, Уфу, Анапу, Ставрополь, Челябинск, Магнитогорск, Ульяновск, Казань, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Новый Уренгой.

Ранее в декабре о распродаже авиабилетов объявила авиакомпания S7 — в период с 14 по 17 декабря 2021 года авиабилеты по некоторым направлениям можно приобрести со скидкой 50 процентов. Так, россиянам будут доступны билеты за полцены в Горно-Алтайск, Кемерово, Минеральные Воды, Улан-Удэ, Владивосток, Якутск, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.