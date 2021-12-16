Экс-глава Боливии пожаловалась на избиение в тюрьме

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес Чавес пожаловалась на избиение в тюрьме. Об инциденте рассказала в Twitter политика ее дочь Каролина Рибера.

По ее словам, экс-глава республики подверглась нападению со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Она подчеркнула, что родственникам не предоставляют информацию о состоянии здоровья Аньес.

«Несколько минут назад на мою мать Жанин Аньес напали в тюрьме Мирафлорес. На нее напала и избила лейтенант Дюран. Я прошу всю страну о защите для моей матери. Я боюсь за ее жизнь», — написала Рибера.

В МВД Боливии отвергли обвинения в применении силы по отношению к Аньес в тюрьме, передает ТАСС. Ведомство «категорически опровергло безосновательную публикацию», сделанную со злым умыслом. Там пояснили, что политик повела себя неподобающе, оскорбила сотрудника полиции, пытавшегося предоставить ей информацию, которую она сама запрашивала.

В августе 2021 года сообщалось, что бывшая исполняющая обязанности президента Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме. Политик, арестованная по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательство к мятежу, поранила себя.

Аньес задержали 13 марта в рамках расследования дела о государственном перевороте. Она находилась в доме своих родственников в городе Тринидад, когда за ней пришли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. Экс-президента обнаружили в ящике, расположенном под кроватью.

