Названа категория пациентов с самым высоким уровнем антител после COVID-19

Начальник Первой кафедры и клиники имени академика Н.С. Молчанова, полковник медицинской службы Владимир Салухов назвал категорию больных, у которых сохраняется высочайший уровень антител после COVID-19, передает «Интерфакс». По его словам, самая высокая концентрация антител наблюдалась у пожилых пациентов, перенесших коронавирус.

«Это тоже очень интересно и очень особенно, поскольку раньше мы полагали, что пожилая группа находится как раз в группе риска с более неблагоприятным течением», — заметил Салухов. По оценке специалиста, высокий уровень антител IgG к SARS-CoV-2 сохраняется на протяжении до 90 суток после перенесенного заболевания. Через полгода наблюдается постепенное снижение.

Данные выводы были сделаны на основе исследования, в котором приняли участие свыше 1400 невакцинированных пациентов с коронавирусом. Медики контролировали жизненные показатели больных в течение шести месяцев.

Ранее медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов заявил, что у лечившихся от коронавируса амбулаторно максимальная концентрация антител сохранялась примерно до 60 суток. Уровень антител снижается примерно через полгода после перенесенного COVID-19.