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Биологи обнаружили поедающие пластик универсальные бактерии

Биологи университета Чалмерса нашли бактерии, разлагающие пластик на суше и под водой

Фото: Pixabay.com

Биологи из Технологического университета Чалмерса (Швеция) обнаружили бактерии, которые могут разлагать пластик на суше и под водой, пишет Microbial Ecology.

По словам исследователей, бактерии способны эволюционировать и почти универсальны. Они подстраиваются под определенный вид мусора и могут перерабатывать самые разные варианты пластика. Ученые также заметили, что у бактерий есть реакция на степень загрязнения пластиком.

Исследователи изучили поведение и особенности около 200 миллионов разных бактерий. 300 тысяч микроорганизмов оказались способны разлагать около десяти видов пластика. Как отметили эксперты, некоторые из них протестируют в лаборатории, где оценят механизм и скорость разложения ими пластика.

В планах биологов создавать микробные сообщества под разложение определенного вида полимера.

Ранее ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане. Она стала домом для целого ряда организмов — от морских животных до бактерий, которые его поедают.

Алия Шарафутдинова
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