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Среда обитания

Американцы наткнулись на тысячи пчел во время ремонта

Семья из Флориды обнаружила в ванной огромный улей с 80 тысячами пчел

Кадр: Elisha Bixler

Семья из американского штата Флорида неожиданно наткнулась на 80 тысяч пчел во время ремонта в ванной. Огромный улей под плиткой на стене обнаружила пчеловод, которую супруги вызвали, чтобы избавиться от назойливого шума. Об этом пишет The New York Tines.

Специалистка разобрала стену душевой кабины и увидела целый рой пчел с сотами более двух метров в длину — при легком нажатии из них сочился мед. По словам пчеловода, при покупке дома семью предупреждали о наличии улья в ванной, но они не придали этому значения. Американцы несколько лет ничего не меняли в здании, несмотря на периодические укусы насекомых во время мытья.

По оценкам специалистки, температура внутри стены оказалась идеальной для разведения улья и производства меда. Женщина отловила всех пчел и поместила их в защитные клетки, а затем извлекла соты из ванной. Бывший улей и насекомых пчеловод пообещала разместить на своей пасеке.

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В январе 20 тысяч медоносных пчел поселились в офисе американской компании Invoca. Сотрудники обнаружили насекомых практически год спустя, когда вышли на работу после карантина. Насекомые приникли в помещение через дыру в стене и обосновались между вторым и третьим этажом. Специалисты заманили их в контейнер и переместили в естественную среду.

Нина Ташевская
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