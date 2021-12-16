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Стюардесса рассказала о происходящем на борту самолета при смерти пассажира

Стюардесса рассказала, что при смерти пассажира самолет считается местом преступления

Фото: alevision.co / Unsplash

Бортпроводница авиакомпании Virgin Australia Бриена Янг (Brieana Young) раскрыла информацию о том, что происходит на борту при смерти пассажира во время полета. Ее слова приводит News.com.au.

По словам девушки, тело располагают в одном из свободных кресел и пристегивают ремнями. Стюардесса отметила, что при подобных ситуациях воздушное судно считается местом преступления, поэтому после приземления на борт поднимаются сотрудники правоохранительных органов.

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«Полиция приходит и осматривает весь самолет и пассажиров. Так что если кто-то умрет во время полета, ожидайте, что после приземление вам придется находиться в воздушном судне еще некоторое время», — рассказала она.

Ранее в декабре бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов. Так, одна из стюардесс рассказала о странной женщине с тремя детьми, которая летела в Дубай бизнес-классом. Туристка объявила членам экипажа, что няня семьи заболела, поэтому бортпроводники должны развлекать ее отпрысков во время полета. 

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Валентина Процкова
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