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Спорт

Боец узнал о неучастии в турнире промоушена Нурмагомедова в США из новостей

Бывший боец UFC Энтони Силва: Eagle FC просто заменили меня на Сергея Харитонова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Антонион Силва утверждает, что не отказывался от участия в главном поединке турнира Eagle FC 28 января. Об этом сообщает MMA Fighting.

42-летний тяжеловес заявил, что узнал о своем неучастии в первом турнире промоушена в США из новостей. «Я вообще не понял, что произошло. Никто из организации не объяснил мне ситуацию. Они просто поменяли кард. Заменили меня на Сергея Харитонова», — отметил Силва. Ивент промоушена Хабиба Нурмагомедова пройдет в Майами 28 января.

Бразилец также упомянул, что до него доходили слухи о неготовности атлетических комиссий в США разрешать ему выступления на территории страны. Однако Силва не подвергался дисквалификациям. Бразилец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В главном бою Eagle FC 44 сойдутся российский тяжеловес Харитонов и Тайрон Спонг из Нидерландов. Этот турнир станет первым для организации на территории США.

Николай Костюков
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