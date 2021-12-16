Стоимость квадратного метра жилья в Москве оценили в три зарплаты

Для покупки одного квадратного метра в Москве требуется почти три средних столичных зарплаты, подсчитали аналитики сервиса «Синица». Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты отмечают, что еще в начале 2021-го один «квадрат» в Москве оценивался в 2,7 зарплаты.

В 2021 году в Москве снизилась доступность жилья, констатируют аналитики. Если в начале года для покупки «квадрата» в новостройке требовалось 2,7 средних зарплаты (при том, что в январе средняя зарплата в столице составляла 95,7 тысячи рублей), то в ноябре — уже 2,95 средних зарплаты, хотя этот показатель также вырос и по итогам девяти месяцев 2021-го достиг 114 тысяч рублей.

В целом за 11 месяцев текущего средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы выросла на 29 процентов, до 336 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что средняя цена новой квартиры комфорт-класса в Москве пробила психологическую отметку в 13 миллионов рублей, составив к декабрю 2021-го 13,1 миллиона. Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры стандартного класса по итогам ноября достиг 9,4 миллиона рублей, бизнес-класса — 28,5 миллиона рублей.