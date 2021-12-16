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Оценена мощь российских лесов

Рослесинфорг: ежегодно леса России поглощают до 1,6 миллиарда тонн углекислого газа

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Российские леса ежегодно поглощают до 1,6 миллиарда тонн вредных выбросов. К таким выводам пришли аналитики Рослесинфорга при оценке способности к улавливанию углекислого газа растущих в стране деревьев. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты изучили накопленные лесами выбросы углекислого газа в разных частях страны. Больше всего эмиссий смогли уловить сибирские леса на территории Красноярского края и Иркутской области — 13,8 миллиарда тонн. Второе место занимают массивы в российской части Дальнего Востока (10,8 миллиарда тонн), а третье — леса Северо-Западного федерального округа (5,8 миллиарда тонн).

Аналитики отметили, что лучше всего улавливают углекислый газ деревья лиственных пород. Самым мощным поглотителем оказалась осина — за один год гектар таких деревьев избавит атмосферу от 3,6 тонны CO2. На втором месте береза со способностью ежегодно нейтрализовать 3,3 тонны углерода, а на третьем — дуб с показателем в 3,2 тонны. По оценкам специалистов, на эти виды деревьев приходится около 30 процентов лесного фонда России.

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Хвойные деревья заметно уступают лиственным в объемах улавливания выбросов. Гектар сосен способен поглотить за год 2,4 тонны CO2, а такое же количество елей и кедров — две и 1,8 тонны CO2 соответственно. В Рослесинфорге считают, что для увеличения способности лесов к нейтрализации выбросов нужно высаживать деревья быстрорастущих пород, большинство из которых должны быть лиственными.

Ранее российские ученые выяснили, что из быстрорастущих деревьев лучше всего поглощают углерод береза и тополь. Их листья развиваются раньше, чем у других растений, и позволяют в первый же год улавливать из атмосферы до 2,6 тонны углекислого газа.

Нина Ташевская
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