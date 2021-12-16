Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд отказался смягчить наказание убившему жену-модель российскому фотографу

В Екатеринбурге суд отказался досрочно освободить убившего жену-модель фотографа Лошагина

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отказался досрочно освободить из колонии фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Об этом в четверг, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат и подсудимый пытались оспорить решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который также отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), однако их жалоба была оставлена без удовлетворения.

По данным следствия, Лошагин убил жену в ночь на 23 августа 2013 года во время вечеринки. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. После этого он вывез тело в лес недалеко от Первоуральска и сжег на костре.

За совершенное преступление Октябрьский суд Екатеринбурга в 2015 году приговорил Лошагина к 10 годам лишения свободы. Позже областной суд сократил ему срок до девяти лет и десяти месяцев.

3 августа 2021 года сообщалось, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об УДО Лошагина, однако 20 сентября этого же года областной суд отменил это решение.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Белоруссия попросит у России миллиарды долларов для защиты от западных санкций
С похитившего миллиарды депутата захотели взыскать еще 490 миллионов рублей
США рассчитают негативную реакцию Китая
В Госдуме спрогнозировали попытку США оторвать Россию от Китая
Суд пересмотрит приговор блогеру Эдварду Билу
Биткоин-миллионер пожаловался на скучную жизнь из-за богатства
В ВОЗ высказались о сроках одобрения «Спутника V»
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
Названа причина удаления канала RT Deutsch на YouTube
Пойманный на кокаине Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине
В Кремле оценили действующее законодательство по борьбе с домашним насилием
Открыты новые четыре экзопланеты-гиганта
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter