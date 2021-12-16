Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто место Ил-76 в мире

World Air Forces 2022: российский самолет Ил-76 стал шестым по популярности в мире

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский самолет Ил-76 занял шестую строчку в рейтинге самых распространенных военно-транспортных самолетов. Место самолета раскрыли в справочнике World Air Forces 2022, который составил журнал Flight Global. Об этом сообщает ТАСС.

В исследовании отметили, что доля самолетов Ил-76 составляет пять процентов от общего числа военно-транспортных самолетов. Операторы Ил-76 эксплуатируют более 200 машин. Первое место рейтинга заняли самолеты семейства C-130 Hercules. В мире эксплуатируют 872 машины этого типа, что составляет 20 процентов от общего числа военно-транспортных самолетов. Также в тройку лидеров вошли самолеты King Air, которые занимают долю в 7 процентов.

Материалы по теме:
«Мы то же самое повторим» Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
«Мы то же самое повторим»Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
10 июля
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля

Ил-76 совершил первый полет в 1971 году. За время производства выпущено около тысячи самолетов в 22 модификациях. Ил-76 эксплуатируют военные и гражданские операторы в 24 странах, включая Алжир, Индию и Китай.

В августе генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о разработке самолета-носителя беспилотников на базе Ил-76. Он отметил, что военно-транспортный самолет сможет нести ударные и разведывательные аппараты системы «Молния».

В январе в сюжете телеканала «Звезда» назвали особенность модернизированного Ил-76МД-90А. Самолет может пролететь от Владивостока до Москвы без дозаправок. В сюжете отметили, что раньше для этого требовалось минимум две дозаправки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter