Маэстро Понасенков объяснил популярность Нурмагомедова в соцсетях

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, высказался о популярности бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях. Его слова приводит Sport24.

Понасенков посчитал, что это не имеет большого значения. «Чем проще предмет, тем он более доступен. Если предмет интеллектуальнее — он менее доступен», — объяснил он. Маэстро добавил, что такой популярности стоит стыдиться.

14 декабря Нурмагомедов рассказал о своем отношении к различным социальным сетям. 33-летний спортсмен признался, что видит больше поддержки со стороны пользователей Facebook и Instagram.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.

В Instagram у Нурмагомедова 32 миллиона подписчиков. В марте он возглавил рейтинг русскоязычных блогеров Instagram по числу подписчиков и их активности на его странице.