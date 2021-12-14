Нурмагомедов назвал социальную сеть с наибольшим количеством своих хейтеров

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к различным социальным сетям. Об этом сообщает «Советский Спорт».

33-летний Нурмагомедов признался, что видит больше поддержки со стороны пользователей Facebook и Instagram. «В основном хейт идет из "ВКонтакте"», — отметил он. Он добавил, что по этой причине у него пропало желание пользоваться данной социальной сетью.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он станвился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.

В Instagram у Нурмагомедова 32 миллиона подписчиков. В марте он возглавил рейтинг русскоязычных блогеров Instagram по числу подписчиков и их активности на его странице. Исследование проводило Brand Analytics.