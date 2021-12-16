Известная российская певица рассказала об участии в «Давай поженимся!»

Известная российская певица Жасмин рассказала о том, что снялась в популярном шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Поп-исполнительница добавила, что поучаствовала в программе в качестве участницы группы поддержки и исполнила на передаче одну композицию. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram.

Жасмин пошутила о том, что ее семья и команда неоднозначно отреагировали на ее решение сняться в «Давай поженимся!». В частности, ребенок артистки задался вопросом, будет ли певица целоваться в шоу. «Ни с кем не целовалась и замуж никого не выдала, увы, но чудесно провела время в качестве группы поддержки и спела одну из своих любимых песен», — написала поп-исполнительница.

Артистка добавила, что выпуск с ней выйдет в эфир в декабре. Точную дату Жасмин пообещала позже сообщить. Ведущая программы Лариса Гузеева на момент написания материала не прокомментировала ее слова.

Ранее стало известно, что в одном из новогодних выпусков «Давай поженимся!» появится телеведущая Дана Борисова. Она примерит роль VIP-свахи.

Гузеева 12 декабря также рассказала, что в предстоящем выпуске «Давай поженимся!» зрители увидят актрису Анну Семенович. Комментируя участие знаменитости в шоу, ведущая заявила, что «богатые тоже плачут», а «у красавиц есть проблемы с женихами».