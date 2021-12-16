Бывший боец UFC объяснил решение перейти в промоушен Нурмагомедова

Американкий боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли объяснил свое решение присоединиться к промоушену Eagle FC. Об этом сообщает MMA Fighting.

29-летний американец признался, что после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он получил сразу несколько преложений. Однако, он сделал выбор именно в пользу Eagle FC, владельцем которого является Хабиб Нурмагомедов. Ли подчеркнул, что репутация российкого бойца и бывшего чемпиона UFC повлияла на его решение.

Ли также утверждает, что условия контракта с Eagle FC лучше, чем ему предлагали в UFC. Примечательно, что выплаты американцу будут проводится биткоинами.

Ли — очередной боец, известный по UFC, который становится частью ростера Eagle FC. Также промоушен Нурмагомедова усилился Рашадом Эвансом и Ренаном Барао.

Eagle FC проведет первый турнир в США 28 января. В главной схватке ивента российский тяжеловес Сергей Харитонов сразится с Тайроном Спонгом.