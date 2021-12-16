Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Швеция
0:1
Завершен
Россия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Чехия
2:3
(Б)
Завершен
Финляндия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лестер Сити
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Челси
1:1
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Ливерпуль
3:1
Завершен
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Бывший боец UFC объяснил решение перейти в промоушен Нурмагомедова

Бывший боец UFC Кевин Ли: условия в промоушене Нурмагомедова лучше, чем в UFC

Фото: Jason da Silva / Reuters

Американкий боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли объяснил свое решение присоединиться к промоушену Eagle FC. Об этом сообщает MMA Fighting.

29-летний американец признался, что после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он получил сразу несколько преложений. Однако, он сделал выбор именно в пользу Eagle FC, владельцем которого является Хабиб Нурмагомедов. Ли подчеркнул, что репутация российкого бойца и бывшего чемпиона UFC повлияла на его решение.

Ли также утверждает, что условия контракта с Eagle FC лучше, чем ему предлагали в UFC. Примечательно, что выплаты американцу будут проводится биткоинами.

Ли — очередной боец, известный по UFC, который становится частью ростера Eagle FC. Также промоушен Нурмагомедова усилился Рашадом Эвансом и Ренаном Барао.

Eagle FC проведет первый турнир в США 28 января. В главной схватке ивента российский тяжеловес Сергей Харитонов сразится с Тайроном Спонгом.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали пугающим распространение омикрон-штамма
На Украине захотели четкого ответа о вступлении в НАТО
Оценены препятствия для американских компаний в России
В России появится онлайн-платформа для психологической помощи школьникам
Россиянка пробралась в Европу и раскрыла секреты организации отдыха за границей
Байден собрался баллотироваться на второй срок вместе с Харрис
Перу оштрафовало Украину за срыв авиаконтракта
В подъезде жилого дома в Подмосковье заметили сугроб
Антикризисные меры Канады обернулись проблемами для жителей
Бывший боец UFC объяснил решение перейти в промоушен Нурмагомедова
Для пенсионеров в России нашлась работа с зарплатой до 180 тысяч рублей
Россию назвали привлекательной для вложений американцев
111-килограммовая женщина похудела на 35 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter