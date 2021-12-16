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«Лента» купит «Утконос»

Сеть супермаркетов «Лента» купит сервис по доставке продуктов «Утконос» за 20 млрд рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская сеть супермаркетов «Лента» купит сервис по доставке продуктов питания «Утконос». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сумма покупки составит 20 миллиардов рублей. Сделку профинансируют за счет дополнительного выпуска акций «Ленты», которые разместят на закрытой площадке «Севергрупп». В «Ленте» надеются, что сделка позволит ей увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу. Еще одна цель соглашения — повышение эффективности конкуренции на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум». Закрытие сделки планируется в 2022 году.

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В конце июля ретейлер «Магнит» приобрел розничную сеть «Дикси». Под управление «Магнита» перешло около двух с половиной тысяч магазинов «Дикси» в России. Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, однако затем выросла до 97 миллиардов.

После продажи «Дикси» сохранил собственный бренд и продолжил функционировать как отдельное юридическое лицо. Также была сохранена команда управленцев во главе с Вячеславом Султановым. В «Магните» допустили закрытие и переформатирование некоторых купленных магазинов на более позднем этапе после глубокого анализа каждого магазина.

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Платон Щукин
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