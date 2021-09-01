«Магнит» согласился доплатить за покупку «Дикси»

Совет директоров торговой сети «Магнит» согласился доплатить 9,4 миллиарда рублей за покупку магазинов «Дикси», одобрив изменение стоимости с 87,6 миллиарда до 97 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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«Магнит» сообщил о сделке 18 мая, одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) последовало 15 июля. Увеличение суммы сделки связано с изменениями в чистом долге и оборотном капитале. Под руководство «Магнита» перейдут все 2477 магазинов «Дикси».

Ранее сообщалось, что после покупки «Дикси» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо под собственным брендом. Также сохранится команда управленцев во главе с Вячеславом Султановым. В «Магните» допустили закрытие и переформатирование некоторых приобретенных магазинов на более позднем этапе. Принятию решений будет предшествовать глубокий анализ каждого магазина, пообещали в компании.

В середине августа ФАС начала проверку крупнейших ретейлеров на предмет монопольного сговора. Служба обратила внимание на компании Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленту» и «Магнит». ФАС выяснит обоснованность повышения стоимости товаров. Если компании признают нарушителями, на них наложат штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.