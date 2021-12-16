Белорусы назвали главные достижения Лукашенко

Белорусы считают сохранение суверенитета страны главным достижением президента Александра Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра EcooM. Данные огласили в Национальном пресс-центре в Минске, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Такого мнения придерживаются 43,7 процента опрошенных.

Среди прочих достижений респонденты назвали интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства (24,8 процента), укрепление обороноспособности страны (27,6 процента), внесение изменений в конституцию (19,9 процента).

При этом 5,1 процента респондентов считают, что у Лукашенко вообще нет никаких достижений.

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 10 217 граждан Белоруссии.

В последние несколько лет Лукашенко неоднократно обращался к теме суверенитета и заявлял, что независимость Белоруссии будут «очень сильно пробовать на зуб». Однако, он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики. В декабре 2018-го Лукашенко заявлял, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

