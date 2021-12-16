Раскрыта способность мозга решать самые сложные задачи за мгновение до сна

Мозг человека способен решить самые сложные задачи за мгновение до засыпания, заявили ученые из Парижского института мозга, пишет Science Advances.

По словам биологов, незадолго до засыпания люди испытывают «творческий подъем». Это происходит во время фазы сна, которую специалисты называют N1, или стадией без быстрых движений глаз. По мнению экспертов, промежуточное состояние между сном и бодрствованием, может помочь человеку придумать новые идеи.

Нейробиолог из Парижского института мозга и соавтор исследования Дельфина Удиетт призналась, что испытала много гипнагогических переживаний, похожих на сны. «Я была удивлена тому, что за последние два десятилетия почти никто из ученых не изучал этот период», — раскрыла она причину интереса к этой теме.

Французские ученые использовали метод американского изобретателя Томаса Эдисона, который дремал с мячами в руках и просыпался от падения. Считается, что таким образом он мог вспоминать все свои идеи.

Ученые провели аналогичный эксперимент. Две группы добровольцев решали математические задачи, после чего им разрешили отдохнуть 20 минут. Во время перерыва можно было поспать, но с предметом в руке, который при засыпании падал. У участников эксперимента сразу после пробуждения спрашивали, о чем они думали и давали математические задачи.

Биологи зарегистрировали: те, кто достигал стадии сна N1, справлялись с задачами в три раза чаще остальных. Те, кто отдохнул в фазе N1, в шесть раз лучше решали задачи, чем те, кто оказался в более глубокой фазе N2.

Ранее французские ученые обнаружили, что у людей, которые хорошо помнят свои сны, в коре мозга есть две области повышенной активности, которые работают как во сне, так и наяву.