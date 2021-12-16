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Илон Маск дал совет своему главному конкуренту

FT: основатель SpaceX Маск посоветовал главе Amazon Безосу больше заниматься Blue Origin
Фото: Илон Маск

Фото: Илон Маск. Фото: Reuters

Богатейший в мире человек, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью изданию Financial Times поделился своим мнением о создателе Amazon и Blue Origin Джеффе Безосе. Маск считает, что бизнесмен «слишком серьезно себя воспринимает».

Маск сравнил себя со своим главным конкурентом: по его мнению, они с Безосом по-разному относятся к мелочам. Глава Amazon не хочет тратить умственные ресурсы на изучение деталей инженерного дела. «А дьявол кроется в деталях», — подчеркнул предприниматель.

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Кроме того, бизнесмен дал совет Безосу. Он призвал его больше заниматься компаний Blue Origin, чтобы та лучше развивалась. «Как говорит один мой друг, ему стоит больше времени проводить в Blue Origin и меньше — в джакузи», — посоветовал Маск.

Газета Financial Times назвала Илона Маска «Человека года». Редакция издания отметила заслуги предпринимателя на рынке электроавтомобилей, в глобальной автомобильной индустрии, а также в космической сфере.

Илон Маск также стал «Человеком года» по версии журнала Time. Журналисты похвалили заинтересованность миллиардера в вопросах изменения климата и развития искусственного интеллекта, а также напомнили, что в 2021 году предприниматель стал самым богатым человеком в мире и сместил лидера рейтинга Безоса на вторую строчку. По информации Forbes, активы Маска составляют 271,3 миллиарда долларов.

Марина Совина
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