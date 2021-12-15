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Financial Times назвала «Человека года»

Британская газета Financial Times назвала главу Tesla Илона Маска «Человеком года»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Britta Pedersen-Pool / Getty Images

Британская газета Financial Times назвала миллиардера и руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска «Человеком года». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Редакция газеты заявила, что Маск на протяжении десятилетия создавал рынок для электроавтомобилей и способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта. В публикации отмечается, что предприниматель уже радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию, что будет иметь «глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата».

Также издание отметило достижения Маска в космической сфере и продвижение им криптовалют в сети.

13 декабря сообщалось, что журнал Time признал Маска «Человеком года».

Евгения Наумова
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