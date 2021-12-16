За работой коммунальщиков начнет следить нейросеть

В регионах запустят систему искусственного интеллекта, которая будет контролировать работы в сфере ЖКХ. Такой комплекс планируют внедрить в Казани, сообщают «Известия» .

Система будет следить за работой коммунальщиков и выявлять такие нарушения, как неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением и акты вандализма. Комплекс CitySoft разрабатывает «Ростелеком». Для сбора данных будут задействованы камеры в общественном и специальном транспорте.

Московские власти тоже объявили конкурс на систему контроля сферы ЖКХ с помощью нейронной сети, подключенной к более чем 100 тысячам видеокамер. Стартовая цена контракта — 80 миллионов рублей. Нейросеть должна будет выявлять ошибки в работе коммунальщиков, анализируя изображения с городских видеокамер. Искусственный интеллект должен самостоятельно распознавать 12 типов нарушений, в том числе неубранные снег и наледь, выбоины и ямы на дорогах, переполненные мусорные контейнеры и даже заброшенные или неухоженные цветники перед домами.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что сейчас коммунальщики в регионах используют фотоотчеты для выявления нарушений. Он назвал такой метод бессистемным и подчеркнул, что использование ИИ исключит человеческий фактор и сделает работу городских служб более прозрачной. Юрист Александр Титов рассказал, что в перспективе нейросеть также сможет распознавать граждан, нарушающих правила. Однако, по словам эксперта, систему создают для контроля сферы ЖКХ, поэтому массовых административных взысканий за выброшенный в неположенном месте мусор ждать не стоит.

При этом зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев отметил, что следить за переполненными мусорными контейнерами во дворах, входящих в состав общего имущества собственников квартир, обязаны управляющие организации и ТСЖ, а не городские власти. По мнению эксперта, в Москве и без этой инициативы собственников часто подменяют чиновниками.

С помощью нейросети в России уже научились находить бесхозную недвижимость в тысячи раз быстрее. Нейросети и алгоритмы пространственного анализа распознают контуры построек, определяют категорию недвижимости и проверяют наличие сведений в ЕГРН или Государственном адресном реестре. Если данные о владельцах не обнаружены, сервис уведомляет об этом Росреестр.