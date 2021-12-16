Строительство новых городов в России назвали бессмысленным

Идея построить в Сибири и на Дальнем Востоке новые города имеет ряд недостатков, их назвала для «Российской газеты» директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. По мнению эксперта, привести в порядок существующие поселения дешевле, чем строить новые.

Как отметила экономист, строительство каждого крупного нового города обойдется России примерно в 10 триллионов рублей. Но проблема даже не в дороговизне инициативы, указала Ильина: дело в том, что стране для заселения неосвоенных территорий нужны 500 миллионов человек, а есть всего около 150 миллионов.

«Значит, чтобы заполнить новые города, тем более миллионники, надо оставить пустыми существующие, — пояснила эксперт. — Обжитые, с так или иначе налаженной инфраструктурой, <...> а один из новых городов хотят построить рядом с Владивостоком. Зачем он там нужен, если люди едут в другую сторону». Возводить мегаполисы «за нереальные деньги, чтобы тысяча ныне существующих опустела и разрушалась», просто бессмысленно, подчеркнула Ильина.

Привести в порядок уже существующий город стоит минимум в пять раз дешевле, чем создать поселение с нуля, добавила экономист. Она отметила, что лучше создавать для граждан рабочие места в тех местах, где они уже живут. «Зачем гонять людей на другое место, не лучше ли эту самую работу построить рядом с тем местом, где они уже живут, где есть инфраструктура, социальное обеспечение и все остальное? Так будет намного проще и дешевле», — заключила Ильина.

В августе 2021-го министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс.