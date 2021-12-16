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Японский премьер раскрыл планы о посещении Олимпиады

Премьер Японии Кисида не планирует лично посещать Пекин в ходе зимних Олимпийских игр-2022
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о своих планах, касающихся посещения Олимпиады в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Японский премьер раскрыл свои намерения о визите предстоящие зимние Олимпийские игры. Он заявил, что не планирует лично посещать Пекин в феврале 2022 года. Кисида добавил, что окончательное решение по форме участия официальных лиц на Олимпиаде примут в «надлежащее время».

Ранее президент МОК Томас Бах высказался о дипломатическом бойкоте Игр рядом стран. Он одобрил поддержку, которая оказывается олимпийским командам их властями.

Ряд стран отказались отправить своих лидеров на Олимпиаду в Пекин. Первыми об этом заявили США, затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.\

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Посетить соревнования смогут только жители материковой части Китая.

Марина Совина
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