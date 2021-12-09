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Президент МОК высказался о дипломатическом бойкоте Игр рядом стран

Бах о дипломатическом бойкоте: МОК обеспокоен вопросом участия спортсменов, а не политиков

Фото: Greg Martin / IOC / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали объявленные рядом стран дипломатические бойкоты Игр-2022 в Пекине. Слова президента МОК Томаса Баха приводит ТАСС .

«МОК всегда обеспокоен вопросом участия спортсменов в Олимпийских играх, поэтому мы приветствуем поддержку, которая оказана олимпийским командам их властями», — сказал Бах. Он отметил, что такая позиция властей дает уверенность спортсменам и соответствует олимпийскому перемирию.

7 декабря в МОК заявили, что присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением. Организация придерживается нейтралитета и признает это право. В комитете одобрили, что спортсмены сами смогут принять решение об участии в Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что ряд стран не отправит политиков на Олимпиаду в Пекин. Первыми об этом объявили США, затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Посетить соревнования смогут только жители материковой части Китая.

Дарья Коршунова
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