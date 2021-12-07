МОК отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Их заявление приводит «Матч ТВ».

В организации подчеркнули, что присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, и МОК, будучи политически нейтральным, признает это право. В комитете одобрили то, что участие в Олимпиаде американских спортсменов остается за пределами политики.

6 декабря пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае. По ее словам, американские спортсмены сами смогут принять решение, участвовать в международных соревнованиях или отказаться от них.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Купить билеты на соревнования смогут только жители материковой части Китая.