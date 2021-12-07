МОК заявил об уважении решения США о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявление Белого дома об отказе американского руководства посещать Олимпиаду в Пекине, передает «Матч ТВ».
Представители МОК уточнили, что уважительно относятся к решению Вашингтона. В организации объяснили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны. В вопросе дипломатического бойкота Олимпиады МОК решил сохранять политический нейтралитет.
Бойкот Олимпиаде
Об отказе американских политиков ехать на Олимпиаду в понедельник, 6 декабря, рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки. При этом американские спортсмены смогут самостоятельно принять решение об участии в международных соревнованиях.
Псаки уточнила, что члены национальной команды США могут не сомневаться в полной поддержке властей.
Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон не обсуждал свое решение с союзниками и предоставляет им возможность самим принять решение об участии или неучастии в мероприятиях в Китае.
США проинформировали другие страны о своих планах.
Вслед за США
Вслед за США о бойкоте Олимпиады в Пекине задумалась Канада, об этом сообщила представитель МИД Канады Кристель Шартран. По ее словам, американская сторона уведомила их о бойкоте Игр, после чего в Оттаве тоже начали прорабатывать этот вопрос. В министерстве иностранных дел страны выразили обеспокоенность тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае.
По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, после США бойкотировать Игры захотят и другие государства.
Он объяснил, что мировые спортивные состязания многократно становились местом, где государства «мерились размером своих идеологических амбиций».
Эксперт уточнил, что страна-хозяйка Игр всегда стремится пригласить на событие мирового масштаба как можно больше гостей. Помимо спортивных состязаний, могут обсуждаться проекты на различных уровнях.
Кроме того, это шанс продемонстрировать свой образ в международных кругах.
Ранее с призывом бойкотировать Игры в Китае выступили политики Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций. Поводом для недовольства стали «массовые репрессии» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.