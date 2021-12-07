МОК заявил об уважении решения США о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявление Белого дома об отказе американского руководства посещать Олимпиаду в Пекине, передает «Матч ТВ».

Представители МОК уточнили, что уважительно относятся к решению Вашингтона. В организации объяснили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны. В вопросе дипломатического бойкота Олимпиады МОК решил сохранять политический нейтралитет.

В то же время, заявление правительства США делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это Международный олимпийский комитет

Бойкот Олимпиаде

Об отказе американских политиков ехать на Олимпиаду в понедельник, 6 декабря, рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки. При этом американские спортсмены смогут самостоятельно принять решение об участии в международных соревнованиях.

Псаки уточнила, что члены национальной команды США могут не сомневаться в полной поддержке властей.

Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон не обсуждал свое решение с союзниками и предоставляет им возможность самим принять решение об участии или неучастии в мероприятиях в Китае.

США проинформировали другие страны о своих планах.

Мы их будем поддерживать на 100 процентов, будем болеть за них из дома Джен Псаки пресс-секретарь президента США

Вслед за США

Вслед за США о бойкоте Олимпиады в Пекине задумалась Канада, об этом сообщила представитель МИД Канады Кристель Шартран. По ее словам, американская сторона уведомила их о бойкоте Игр, после чего в Оттаве тоже начали прорабатывать этот вопрос. В министерстве иностранных дел страны выразили обеспокоенность тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае.

Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими партнерами и союзниками Кристель Шартран представитель МИД Канады

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Приобрести билеты на соревнования смогут только жители материковой части Китая. Они должны будут выполнить все антиковидные правила.

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, после США бойкотировать Игры захотят и другие государства.

Он объяснил, что мировые спортивные состязания многократно становились местом, где государства «мерились размером своих идеологических амбиций».

Эксперт уточнил, что страна-хозяйка Игр всегда стремится пригласить на событие мирового масштаба как можно больше гостей. Помимо спортивных состязаний, могут обсуждаться проекты на различных уровнях.

Это, скорее всего, скажется на еще целом ряде представителей дипломатического корпуса мира, которые внимательно слушают США и находятся фактически в морально-подчиненном положении Дмитрий Солонников политолог, директор Института современного государственного развития

Кроме того, это шанс продемонстрировать свой образ в международных кругах.

Ранее с призывом бойкотировать Игры в Китае выступили политики Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций. Поводом для недовольства стали «массовые репрессии» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

