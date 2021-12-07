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МОК заявил об уважении решения США о дипломатическом бойкоте Олимпиады

МОК заявил, что уважает отказ американских политиков посещать Олимпиаду в Пекине
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Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявление Белого дома об отказе американского руководства посещать Олимпиаду в Пекине, передает «Матч ТВ».

Представители МОК уточнили, что уважительно относятся к решению Вашингтона. В организации объяснили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны. В вопросе дипломатического бойкота Олимпиады МОК решил сохранять политический нейтралитет.

Бойкот Олимпиаде

Об отказе американских политиков ехать на Олимпиаду в понедельник, 6 декабря, рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки. При этом американские спортсмены смогут самостоятельно принять решение об участии в международных соревнованиях.

Псаки уточнила, что члены национальной команды США могут не сомневаться в полной поддержке властей.

Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон не обсуждал свое решение с союзниками и предоставляет им возможность самим принять решение об участии или неучастии в мероприятиях в Китае.

США проинформировали другие страны о своих планах.

Вслед за США

Вслед за США о бойкоте Олимпиады в Пекине задумалась Канада, об этом сообщила представитель МИД Канады Кристель Шартран. По ее словам, американская сторона уведомила их о бойкоте Игр, после чего в Оттаве тоже начали прорабатывать этот вопрос. В министерстве иностранных дел страны выразили обеспокоенность тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае.

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, после США бойкотировать Игры захотят и другие государства.

Он объяснил, что мировые спортивные состязания многократно становились местом, где государства «мерились размером своих идеологических амбиций».

Эксперт уточнил, что страна-хозяйка Игр всегда стремится пригласить на событие мирового масштаба как можно больше гостей. Помимо спортивных состязаний, могут обсуждаться проекты на различных уровнях.

Кроме того, это шанс продемонстрировать свой образ в международных кругах.

Ранее с призывом бойкотировать Игры в Китае выступили политики Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций. Поводом для недовольства стали «массовые репрессии» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Предыстория: МОК отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США
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