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Борьбу Японии за спасение планеты назвали бессмысленной

Bloomberg: правительство Японии делает недостаточно для достижения климатический целей

Фото: Aaron Sheldrick / Reuters

Правительство Японии делает недостаточно для того, чтобы выполнить поставленные перед страной климатические цели. Об этом заявил главный исполнительный директор ведущей компании в области возобновляемых источников энергии Japan Renewable Energy Казухиро Такеучи, сообщает Bloomberg.

По мнению Такеучи, обещание сократить выбросы углерода к 2050 году уже является положительным моментом, но при этом до сих пор отсутствует четкий план достижения этой цели. Исполнительный директор подчеркнул, что правительству необходимо оказать поддержку компаниям, занимающимся экологически чистыми источниками энергии.

Япония стремится достичь своих целей по спасению планеты, сохраняя при этом безопасную и стабильную энергетическую систему. Правительственный чиновник Таро Коно в декабре раскритиковал министерство торговли за то, что оно не удвоило объем возобновляемых источников энергии. При этом ранее сообщалось, что правительство призывало компании продолжать инвестировать в ископаемое топливо, чтобы избежать дефицита энергии. «Это действительно кажется немного непонятным и не имеет особого смысла на данный момент», — сказал Такеучи о работе правительства по борьбе с изменением климата.

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Компания Такеучи занимается разработкой морских ветряных станций в трех районах Японии. Правительство рассчитывает, что эта технология снизит зависимость от ископаемого топлива к 2030 году. Но Такеучи предупредил, что без поддержки добиться значимых результатов не удастся. В том числе он посоветовал правительству ослабить правила и установить четкие планы по развитию возобновляемой энергетики на непригодных для сельского хозяйства землях.

В 2021 году в шотландском Глазго прошел климатический саммит, во время которого страны и участники рынка договорить о плане достижения целей Парижского соглашения. Чтобы избежать климатической катастрофы, странам необходимо достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу. Европейские страны планируют выйти на углеродную нейтральность к 2050 году. Россия рассчитывает достичь нулевых выбросов позднее — к 2060 году.

Александра Мирошникова
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