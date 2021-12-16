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Стало известно о первом пациенте с омикрон-штаммом в Петербурге

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге омикрон-штамм COVID-19 выявили у прибывшей из Дубая женщины

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первой пациенткой с омикрон-штаммом коронавируса в Санкт-Петербурге стала жительница города, которая привезла инфекцию из Дубая. Об этом стало известно «Фонтанке».

Отмечается, что неделю назад, 9 декабря, женщина прилетела из Арабских Эмиратов, где отдыхала около недели. В аэропорту она сдала тест на COVID-19, результат оказался положительным. Специалисты Института Пастера провели секвенирование генома вируса и выяснили, что женщина заразилась именно омикроном. Результат подтвердили также новосибирские ученые из «Вектора».

По данным издания, в настоящее время петербурженка чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции. Накануне ее посещали медики.

Ранее сообщалось, что еще одним заболевшим с омикроном стал 22-летний студент Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), который прилетел из Конго. В настоящее время молодой человек находится в больнице.

В четверг, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Варвара Кошечкина
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