Овечкин сократил отставание от Ягра еще на одну шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Статистика доступна на сайте лиги.

Гол стал для российского хоккеиста 751-м в чемпионатах НХЛ. Спортсмен занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги. Овечкин сократил отставание от занимающего третье место чеха Яромира Ягра еще на одну шайбу. Теперь оно составляет 15 голов. Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Также благодаря своему голу Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в большинстве, повторив рекорд Дэйва Андрейчука. Россиянин в 274-й раз реализовал большинство в регулярных чемпионатах лиги.

«Кэпиталс» потерпел поражение от «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 4:5 в овертайме. «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Чикаго» находится на 14-м месте на Западе, имея в активе 24 очка в 28 матчах.